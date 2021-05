Sex Education – Das wissen wir bisher über eine dritte Staffel

Seit dem Release der zweiten Staffel von Sex Education im letzten Jahr warten alle sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Und, wie Ihr aus dem Teaser unten entnehmen könnt, sind endlich die Gerüchte von ihrer Creatorin Laurie Nunn und Netflix bestätigt worden: Eine dritte Staffel der britischen Comedy-Drama-Serie is auf dem Weg und sie wird legendär! Angekündigt war der Release für 2021, doch wann genau, ist durch Drehverschiebungen aufgrund bekannter Umstände nicht ganz vorauszusagen.

SEX EDUCATION S3 CAST NEWS:

~@jemimakirke is joining as Moordale’s new headmistress ‘Hope’

~Dua Saleh (@doitlikedua) is playing ‘Cal’, a student who clashes with Hope

~Jason Isaacs (@jasonsfolly) is playing ‘Peter Groff’, Mr Groff’s more successful/less modest older brother

pic.twitter.com/zkfGCm9hje

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2020