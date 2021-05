Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2021

Wir heißen euch in der Releasevorschau herzlich im Mai willkommen. Zwar war auch in diesem Jahr kein Tanz in den Mai möglich, aber immerhin kommt ein heiß ersehnter Videospielkracher auf den Markt. Und obwohl es noch nicht Oktober ist, wird es in jedem Fall so richtig gruselig.

Das nächste Resident Evil-Kapitel in der Releasevorschau

Für alle Freunde der Weltraumsimulationsreihe gibt es neues Futter und zwar eine Fortsetzung von X3: Albion’s Prelude. Farnham’s Legacy spielt Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers. Alj diejenigen, die den Vorgänger besitzen, dürfen dieses Spiel auf Steam kostenlos herunterladen.











Distant Kingdoms (PC) – 5. Mai

Eine Strategie-Aufbausimulation in einem typischen Fantasy-Setting.











Skate City (PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobile) – 6. Mai

Ein weiteres Skateboard-Spiel, welches der Tony Hawk-Reihe Konkurrenz machen möchte.











Galactic Crew II (PC) – 6. Mai

Erkundet den Weltraum in diesem Mix aus Simulationsspiel und Roguelike.











Resident Evil Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Stadia) – 7. Mai

Fans der Horror-Reihe haben gespannt auf den achten Teil gewartet und nun kann sich endlich wieder gegruselt werden.











The Invisible Hand (PC) 7. Mai

Die ganze Gamestop-Aktien-Geschichte hat auch in der Gamingwelt das Thema Börse ein wenig wachsen lassen. Wenn euch die Thematik interessiert, ist diese Simulation vielleicht etwas für euch.











Und, wagt ihr euch auch in das von Vampiren befallene Dorf? Als Horrorfan wird man um Resi 8 wohl nicht herumkommen. Ansonsten teilt uns doch gerne mal mit, ob ein anderer Titel aus der Releasevorschau euer Interesse geweckt hat.