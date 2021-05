FIFA 21 – Erscheint diese Woche für EA Play und Xbox Game Pass

Auch wenn FIFA 21 schon einige Monate bereits auf dem Markt ist, wird sich das Spiel demnächst sicher über neue Spieler freuen dürfen. Denn die Fußball-Simulation erscheint schon in wenigen Tagen für EA Play und somit auch für den Xbox Game Pass Ultimate.

EA Play Release von FIFA 21 schon am Donnerstag

Das beliebte Fußball-Game kommt am 6. Mai in EA Play. Abonnenten des Service können dann über PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series auf das Spiel zugreifen und unbegrenzt spielen. Wer Abonnent des Xbox Game Pass Ultimate ist, darf sich automatisch auch auf den aktuellsten EA Sports Kick freuen. Denn EA Play ist seit geraumer Zeit auch im Game Pass enthalten. Wer den Xbox-Service bezieht, kann also ebenfalls direkt auf das Spiel zugreifen. Erhältlich ist dieser für die Xbox-Konsolen, als auch für den PC. Allerdings äußerte sich EA noch nicht dazu, ob PS5 und Xbox Series auch die Next-Gen Variante erhalten, oder ob es sich um die abwärtskompatible Variante handelt. Mit Madden 21 und NHL 21 finden sich auch bereits weitere Sportspiele im Abo.

FIFA 22 ist derweil noch nicht angekündigt, aber im Prinzip so sicher wie das Amen in der Kirche. Üblicherweise kündigt EA dies auf der EA Play an. Diese wiederum findet zum gleichen Zeitraum statt wie die E3, also vom 13. – 15. Juni. Dann dürfte es auch die Enthüllung der kommenden Fußball-Simulation geben. Gewiss ist jedoch der Erhalt der Champions-League. Die Lizenz wurde erst Anfang des Jahres um drei weitere Saisons verlängert. Was aber an Neuerungen hinzu kommt und auch was sich technisch für die neue Konsolen-Generation verändert, dürfen wir gespannt im Juni verfolgen.

