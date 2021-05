Xbox Game Pass – April bringt Final Fantasy, Red Dead Online und mehr ins Portfolio

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnenten des Online-Services Xbox Game Pass natürlich auch im Mai über Neuzugänge für das bestehende Portfolio freuen. So halten im neu angebrochenen Monat einige besondere Blockbuster Einzug in das Spiele-Angebot, während wie gewohnt auch einige Titel den Dienst verlassen müssen.

Der Mai bringt dem Xbox Game Pass einige spannende Neuzugänge

Bereits seit einigen Tagen ist bekannt, dass Microsoft Anfang des Monats das Sandbox-Rollenspiel Dragon Quest Builders 2 dem bestehenden Portfolio hinzufügen wird. Auf den Ableger der populären Japan RPG-Reihe könnt ihr demnach sowohl auf Konsole als auch auf den PC ab dem 4. Mai zurückgreifen. Zudem gesellen sich ab dem kommenden Donnerstag FIFA 21, Outlast 2 sowie Steep. Mit dem 13. Mai halten dann ebenfalls noch Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4: Reloaded, Psychonauts, Red Dead Online als auch Remnant: From the Ashes Einzug in den Abo-Dienst. Zudem gesellen sich diverse DLC’s und Updates.

Eine Auflistung aller Neuzugänge samt der dazugehörigen Plattform findet ihr im Folgenden:

04. Mai – Dragon Quest Builders 2 (Konsole und PC)

06. Mai – FIFA 21 (Konsole und PC) via EA Play

06. Mai – Outlast 2 (Cloud, Konsole und PC)

06. Mai – Steep (Cloud und Konsole)

13. Mai – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsole und PC)

13. Mai – Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Konsole und PC)

13. Mai – Psychonauts (Cloud, Konsole und PC)

13. Mai – Red Dead Online (Cloud und Konsole)

13. Mai – Remnant: From the Ashes (PC)

Alle kommenden Updates + Erweiterungen:

Verfügbar – Fallout 76: Locked and Loaded

Verfügbar – Gears: Tactics: Jubiläum

Verfügbar – Grounded: April-Update

Bis 6. Mai verfügbar – Minecraft: R2-D2 Beanie kostenlos

Bis 22. Juni verfügbar – Sea of Thieves: Reapers vs. The World

Abseits davon müssen einige Spiele den Xbox Game Pass am 15. Mai wieder verlassen:

Alan Wake (Konsole und PC)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

Dungeon of the Endless (Cloud, Konsole und PC)

Final Fantasy IX (Konsole und PC)

Hotline Miami (PC)

Plebby Quest: The Crusades (PC)

Wie üblich gibt der Redmonder Konzern die Neuzugänge für die zweite Hälfte des Monats erst zur Monatsmitte bekannt.

Quelle: Xbox Game Pass