Castlevania – Vierte Staffel startet im Mai

Streaminganbieter Netflix hat den offiziellen Termin für die vierte Staffel der Erfolgsserie Castlevania enthüllt. Der Startschuss fällt bereits Mitte Mai.

Wie Netflix unlängst via Social Media bekannt gab, wird die vierte Staffel der hauseigenen Animationsserie Castlevania schon in wenigen Wochen auf der Streaming-Plattform erscheinen. Abonnenten können sich demnach den 13. Mai 2021 rot im Kalender markieren, dann nämlich werden die noch fehlenden Folgen in das Repertoire des Dienstes aufgenommen. Begleitet wurde die Ankündigung indes von einem kleinen Teaser-Trailer, der bereits auf das große Finale einstimmt.

Die nunmehr vierte Staffel von Castlevania wird zugleich auch die letzte sein und damit das Ende der Geschichte rund um die Belmonts sowie Dracula kennzeichen. Nichtsdestotrotz muss das nicht gleich auch das Ende des Franchises auf Netflix bedeuten. Wie Deadline unlängst berichtete, arbeite man intern offenbar an einer neuen Spin-Off-Serie, die zwar im selben Universum spielt, aber völlig neue Charaktere thematisieren soll. Der bisherige Showrunner Warren Ellis soll wie schon bei der vierten Staffel nicht mehr an der Produktion beteiligt sein.

Die Serie Castlevania startete ihren Siegeszug im Jahr 2017 mit einer zunächst vierteiligen ersten Staffel. Das Machwerk konnte unter anderem mit wunderschönen Animationen und einer spannenden Storyline überzeugen.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021