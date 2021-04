New Pokémon Snap – Der brandneue Trailer nimmt euch mit auf Entdeckungstour

In zwei Wochen ist es endlich soweit! Am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap für die Nintendo Switch, rund 20 Jahre nachdem der erste Teil für das N64 in Europa erschienen ist. Um die Fans des Pokémon Spin-Offs noch einmal richtig heiß zu machen, veröffentlichte Nintendo am 15. April 2021 einen rund sieben-minütigen Trailer, der vollgepackt ist mit neuen Infos zur langerwarteten Fortsetzung.

Uns erwartet eine Welt voller neuer Items, versteckten Routen und mysteriösen Pokémon

Nintendo hat sich beim neuesten Trailer zu New Pokémon Snap nicht lumpen lassen und versorgt uns mit jeder Menge neuer Infos zum Spiel. Doch worum genau geht es bei New Pokémon Snap eigentlich? In dem neuen Mitglied der Pokémon-Spielesammlung geht es einzig und allein um den perfekten Schnappschuss. Als Pokémon-Fotograf setzt ihr euch mit Kamera und Items bewaffnet in den Neo-1, ein Fahrzeug, welches euch durch die Pokémon Habitate fährt. Auf eurer Erkundungstour ist es dann eure Aufgabe, die frei lebenden Pokémon zu fotografieren, um so Daten für Professor Mirror zu sammeln.

So viel zum Spielprinzip. Kommen wir zu den Infos, die uns der neue Trailer des Spiels liefert. Zunächst einmal sieht man viele verschiedene Gebiete, die bereist werden können. Unter anderem können die Spieler in der Wüste, im Wald, am Strand und sogar unter Wasser auf die Jagd nach Fotos gehen. Mit im Gepäck habt ihr dabei nicht nur eure Kamera, sondern auch eine Hand voll nützlicher Items, die euch erlauben, mit den Pokémon zu interagieren.

Zum einen könnt ihr die Pokémon in eurer Nähe mit der Fluffruit, welche große Ähnlichkeit mit einem Apfel hat, füttern. Dadurch könnt ihr sie beim Essen fotografieren, oder wenn sie sich nach dem Essen über ihren gefüllten Magen freuen und zum Beispiel Luftsprünge machen. Ein weiteres Item ist der Illumina Orb. Wenn ihr ihn auf Pokémon in eurer Nähe werft, fangen sie an zu leuchten und nur so vor neuer Energie zu strotzen. Auch das kann zu außergewöhnlichen Ereignissen und Fotos führen. Ebenso wie die Melodien, die ihr von eurem Wagen aus spielen könnt, um Pokémon zum Tanzen zu bringen.

Was hat es mit den Illumina-Pokémon auf sich?

Zu guter Letzt verfügt eure Kamera noch über eine Scan-Funktion. Damit erscheinen versteckte Pokémon und ihr seid dazu in der Lage, unbekannte Routen zu entdecken. Übrigens: Je häufiger ihr eine Gegend unter die Lupe nehmt, desto höher steigt euer Untersuchungs-Level. Ein hohes Untersuchungs-Level sorgt ebenfalls dafür, dass ihr immer wieder neue Routen freischaltet und somit neuen Pokémon zu begegnen. Apropos neue Pokémon – Das große Mysterium in New Pokémon Snap sind die Illumina Pokémon. Illumina Pokémon sind riesige, leuchtende Pokémon, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Eure Aufgabe wird es sein herauszufinden, was es mit den leuchtenden Pokémon auf sich hat.

Wenn ihr erfolgreich von eurer Erkundungstour zurückgekehrt seid, bewertet Professor Mirror eure Fotos auf einer Skala von einem bis zu vier möglichen Sternen. Wie viele Sterne ihr für ein Foto bekommt, hängt zum Beispiel von der Pose und Größe des Pokémon ab, oder ob sich noch weitere Pokémon auf dem Bild befinden. Eure gespeicherten Fotos lassen sich dann im Nachhinein noch mit eine großen Auswahl an Rahmen, Stickern und Filtern bearbeiten. Ich freue mich jetzt schon auf einen Haufen neuer Memes, die dadurch entstehen werden!











Quelle: Nintendo via YouTube