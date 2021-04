Super Monkey Ball – Neuer Ableger namens Banana Mania in Australien eingestuft

Noch ist Nichts offiziell verkündet, aber es kommt wohl ein neues Super Monkey Ball mit dem Namen Banana Mania. Grund zur Annahme liefert die Seite der australischen Regierung. Dort wurde das Spiel bereits eingestuft. Dabei lassen sich jedoch noch nicht besonders viele Informationen entnehmen außer dass es wohl in irgendeiner Form ein wenig Gewalt geben wird.

Kommt endlich mal wieder ein neues Super Monkey Ball?

Der letzte komplett neue Ableger der Reihe erschien 2012 in Form von Banana Splitz, 2019 kam dann mit Banana Blitz HD noch ein Remake eines Titels von 2010. Nun soll also endlich mal wieder ein komplett neuer Ableger erscheinen, über den man bisher allerdings noch nicht so viel weiß.

Banana Mania wurde am 15. April auf der australischen Seite eingestuft. Dabei erhält es das PG-Rating im Bereich “Gewalt” und wird somit eingestuft als nicht empfohlen für Kinder unter 15 Jahren ohne Anwesenheit von Erziehungsberechtigten. Was genau an einem Spiel dieser Geschicklichtkeitsspiel-Reihe “leicht gewalttätig” sein soll, ist noch nicht ersichtlich. Australien ist jedoch bekanntermaßen kein großer Maßstab.

Weitere Informationen sind aus dem Eintrag nicht zu entnehmen, außer dass das Spiel Multiplatform ist, für welche Plattformen es kommt, wird aber nicht klarifiziert. Jetzt heißt es nur noch auf eine offizielle Ankündigung seitens SEGA zu warten.

