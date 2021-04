WWE 2K22 – Neuer Ableger mit Teaser-Trailer angekündigt

WWE 2K22 wurde mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt, der im Rahmen des Mega-Events Wrestlemania 37 veröffentlicht wurde. Nach dem es in den vergangenen Jahren ein großes Drama rund um den Entwicklungsprozesses gab, erscheint nun endlich wieder ein neuer Wrestling-Ableger.

WWE 2K22 soll den Wendepunkt markieren

Die Wrestling-Reihe aus dem Hause 2K hatte zuletzt eher für negative Schlagzeilen gesorgt. Nachdem der Publisher die Rechte von THQ erwarb startete die Serie schleppend, verbesserte sich allmählich aber. Nach dem 19-er Teil dann das große Drama. Entwickler Yukes, die die Reihe seit vielen, vielen Jahre betreute sollte nicht länger an dem Franchise arbeiten. Sie ließen ein halb fertiges 2K20 zurück und ein provisorisches Studio übernahm. Was dabei heraus kam, davon zeugen zahllose Fail- und Bug Compilations im Netz. Nach diesem Flop setzte man die Reihe aus. Doch nun kehren die virtuellen Wrestler zurück. Im Rahmen von Wrestlemania kündigte man nun einen ersten Teaser-Trailer an.

Darin zieht Veteran Rey Mysterio seine Maske auf und verpasst Cesaro einen 619, seinen ikonischen Finisher-Move. Viel daraus deuten lässt sich jedoch nicht. Die Charaktermodelle sehen allerdings etwas detaillierter aus, als in den Vorgängern. Auf eine gänzlich neue Engine scheint man aber im kommenden Teil nicht zu setzen. Laut Al Stavola von 2K stehe der neue Slogan “It hits different” für wahrlich große Veränderungen. Man wolle das Spiel komplett anders vermarkten und auch spielerisch soll sich viel getan haben. Ein großer Kritikpunkt war die Steuerung und das Kollisionssystem.

Auch wenn uns noch kein Gameplay vorliegt, wolle man nun transparenter auftreten und den Fans einen tieferen Einblick in den Entwicklungsprozess bieten. Studio Visual Concepts habe einige der Schwächen der Vergangenheit aufgegriffen, um mit 2K22 einen Wendepunkt zu markieren und die Serie wieder zu alter Stärke zu führen. Wir dürfen also gespannt sein, ob das Entwicklerteam in die Fußstapfen von Yuke’s treten kann.











