Call of Duty – Spielt der nächste Teil wieder im zweiten Weltkrieg?

Dass dieses Jahr auch wieder ein neues Call of Duty erscheinen wird, hat wohl kaum jemand angezweifelt. Schließlich werden wir seit 2007 jährlich mit einem neuen Ableger versorgt. Der Frühling ist üblicherweise Gerüchte-Zeit im COD-Franchise. Einige Quellen wollen sogar bereits wissen, wie der neue Titel heißen wird.

Das nächste Call of Duty kommt wieder von Sledgehammer Games

Die Seite Modern Warzone berichtet von Infos, die sie über das kommende CoD verfügen wollen. Demnach begeben wir uns in der Zeitlinie wieder in den zweiten Weltkrieg. Bereits 2017 veröffentlichte das Studio mit WW2 einen Ableger mit diesem Setting. Laut der Seite heißt der kommende Titel WW2: Vanguard. Allerdings soll das Spiel in einer etwas alternativen Zeitlinie spielen. So soll 1945 der Krieg noch nicht beendet sein. Ähnliche, aber nicht exakt gleiche Infos hat auch Eurogamer. Die Seite bestätigt die Gerüchte rund um Sledgehammer Games und den Namen des Spiels. Allerdings beinhalte des Spiel ein klassisches WW2-Setting und kein alternatives Szenario. Was das bedeutet ist aktuell wohl eher Interpretationssache. Modern Warzone berichtet davon, dass das Spiel im Jahre 1950 spielt. Zu der Zeit herrschte der Korea-Krieg, allerdings betonte die Quelle, dass es sich tatsächlich um den zweiten Weltkrieg im Spiel handle.

Von offizieller Seite dagegen haben wir keinerlei Infos, außer das der neue Ableger definitiv dieses Jahr erscheinen soll. Daher müssen wir die derzeitigen Gerüchte mit Vorsicht genießen. Normalerweise gibt es einen 3-Jahres-Zyklus zwischen den drei Entwicklerstudios Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer Games. Letzte wären eigentlich bereits letztes Jahr mit einem Spiel an der Reihe gewesen. Problematiken in der Entwicklung hatten aber vorzeitig bereits Treyarch auf den Plan gerufen, die das Projekt retten sollte. So entstand letztlich ein neues Black Ops. Von Schwierigkeiten bei der Entwicklung für das diesjährige Projekt ist allerdings nichts bekannt. Die einzigen Spiele des Franchise die von Sledgehammer stammen sind Advanced Warfare und der besagte WW2-Shooter. Davor spielte man dieses Setting im Jahre 2008 in World at War. Danach folgten insbesondere Ausflüge in die Moderne und die Zukunft.

Quelle: Modern Warzone