Teamfight Tactics – Dein Chance auf den TFT Star Cup

Mit Teamfight Tactics hat Riot Games ihren eigenen Auto Chess Battler auf den Markt geworfen. Bereits 2020 fand eine “TFT: Galaxien”-Weltmeisterschaft statt, die der sechzehnjährige Franzose Double61 für sich entscheiden konnte. Auch ihr habt jetzt die Chance am TFT Star Cup teilzunehmen.

Mit Teamfight Tactics zu den Sternen

Beim TFT Star Cup könnt ihr nun auch zeigen, ob ihr das Zeug zum TFT-Champion habt. Double61 hat schon bewiesen, dass das Alter dabei keine Rolle spielt, wie gut man in einem Spiel ist. Sechzehn Teilnehmer treten bei dem Turnier gegeneinander an, dabei kommen vier aus Polen, vier aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und acht aus Ungarn, Rumänien, Griechenland, Bulgarien, Tschechien, der Slowakei und dem Balkan.

Damit ihr eine Chance habt am Turnier teilzunehmen, müsst ihr mindestens zehn Ranglistespiele bis zum 25. April 2021 absolvieren. Bei einem Unentschieden, werden die Ergebnisse der Spieler verglichen, einschließlich ihrer höchsten Platzierungen und Siege. Die Spieler aus Polen werden dabei von den Besten der TFT Ultraliga vertreten. Falls du noch mehr zu dem Turnier erfahren möchtest, solltest du die TFT-Website im Auge behalten, auf der neue Infos veröffentlicht werden. Der TFT Star Cup wird am 11. Mai 2021 starten und das Final findet am 1. Juni 2021 statt. Mehr zu aktuellen Videogames findest du auf unserer News-Übersicht.

Quelle: Riot Games