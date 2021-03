Paradox Interactive – Das gab es auf der PDX Insider zu sehen

Das Entwicklerstudio Paradox Interactive hat auf ihrer hauseigenen Präsentation PDX Insider, einige News zu ihren IPs veröffentlicht. Auch ein weiteres Online-Event wurde währenddessen vorgestellt.

Paradox Interactive präsentiert die PDXCON Remixed

Das Entwicklerstudio hat im Rahmen ihres Online-Events, mal eben ein weiteres Online-Event ins Leben gerufen, die PDXCON Remixed. Dies soll ein Online-Community-Event sein, welches vom 21-23 Mai 2021 stattfinden wird. Fans können dabei ihren eigenen Content einreichen, um Teil des Geschehens zu werden. Dafür müsst ihr euch hier registrieren und den weiteren Schritten folgen. Während des Events wird es Panels und Präsentationen von den Entwicklern geben, bei dem auch ein neues Spiel des Publishers veröffentlicht wird.

Aber was wurden denn nun auf der eigentlichen PDX Insider vorgestellt? Zum einen kehrt Surviving Mars zurück und wird unter der Leitung von Abstraction Games weiterentwickelt. Eine kostenlose Tourismus-Erweiterung erscheint am 15. März und eine weitere vollwertige Erweiterung, wird noch dieses Jahr veröffentlicht. Wer schnell ist, kann sich den Titel noch bis zum 18. März, umsonst im Epic Games Store sichern. Außerdem wurde Release-Termine einiger Titel und Umsetzungen bekanntgegeben. Die Stellaris: Console Edition Lithoids wird am 25. März erscheinen, Stellaris Nemesis kommt am 15. April für PC und ab dem 18. März, könnt ihr Empire of Sin, über den Xbox Game Pass erhalten. Mehr News zu euren Lieblingsspielen, findet ihr hier.











Stellaris Console Edition (Playstation 4) Prozedural generierte Galaxien und unzählige Planeten, die erkundet werden wollen

Vielzahl wilder, verrückter und gefährlicher Alien-Rassen, die sich als wichtige Handelspartner oder gefährliche Bedrohung herausstellen können

Weltraumkrieg und Ressourcenmanagement, um das Überleben und den Fortschritt des eigenen Imperiums zu sichern

Enthält die Erweiterungen "Utopia", "Leviathans" und "Plantoids"

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: Paradox Interactive via Pressemeldung