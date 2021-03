DOOM Eternal – Releasedatum von DLC Ancient of Gods Part 2 geleakt

Vor knapp einem Jahr veröffentlichte Entwickler id Software mit Doom Eternal den fünften Ableger der populären Ego-Shooter-Reihe für die damalige Konsolengeneration. Mit Ancient of Gods Part 1 ist bereits im Herbst des vergangenen Jahres deine storylastige Erweiterung für das brachiale Action-Geballer veröffentlicht worden, die in Kürze einen weiteren Teil spendiert bekommen soll. Einen offizielles Releasedatum gab es bislang noch nicht, ein Leak verrät nun allerdings den vermeintlichen Veröffentlichungstag.

DOOM Eternal: Ancient of Gods Part 2 kommt bereits in wenigen Tagen

So berichtete unlängst GameInfinitus darüber, dass im Microsoft Store eine Produktseite zum zweiten Story-DLC veröffentlicht wurde. Diese nannte kurzeitig ebenfalls das Releasedatum der Erweiterung. Mittlerweile ist die Seite allerdings wieder entfernt worden. Dort wurde vermerkt, dass Spieler des Ego-Shooters ab dem 18. März auf die zweite Content-Erweiterung zurückgreifen können. Dieses Datum würde tatsächlich auch sehr gut zum DLC-Konzept von Publisher Bethesda passen. So veröffentlichte man zum Release von DOOM Eternal am 20. März 2020 den Year One Pass. Dieser sollte die beiden Erweiterungen rund um Ancient of Gods beinhalten. Da die Zeitspanne nun langsam ausläuft, durften Fans bereits damit rechnen, dass die Erweiterung in Kürze erscheint.

Inhaltlich dreht sich alles um die finale Schlacht des Doom Slayers, der sich in der letzten Bastion des dunklen Reiches dem dunklen Lord endgültig entgegenstellen muss. Neben einigen neuen Gegnertypen und Schauplätzen, werden Spieler zudem auf den Sentinel Hammer zurückgreifen können. Dieser erlaubt es euch mittels einer Schallwelle Feinde zu betäuben.

Quelle: GameInfinitus