Sony – Neues Patent ist total Banane

Sony hat ein neues Patent beim United States Patent and Trademark Office eingereicht, welches wirklich total Banane ist. Das ist kein Spaß, das Patent enthält wirklich eine Banane, jedoch nur zu Darstellungszwecken.

Sony präsentiert den Bananen-Controller!

Bereits am 15. Juni 2020 wurde das Patent eingereicht und beschreibt dabei eine andere Art, um Eingaben tätigen zu können. Genauer gesagt soll es möglich sein, jedes beliebige Objekt, als Controller verwenden zu können. Dafür ist jedoch die Verwendung der PlayStation-Kamera nötig, um das Objekt zu tracken. Visualisiert wurde das ganze mit einer Banane, auf der ein X- und Dreieck-Knopf eingezeichnet ist.

Was erstmal kurios oder auch absurd klingt, ist jedoch eine kluge Idee, um andere Objekte in ein Spiel einzubauen. In der Beschreibung steht unter anderem, dass kostengünstige nicht elektronische Geräte genutzt werden können, um Eingaben im Spiel durchzuführen. Dafür muss die Kamera nur das Objekt und die Knopf-Belegungen richtig erfassen können. Wenn man dies etwas weiter spinnt, wäre es sogar möglich, einen defekten Controller zu nutzen, wenn man ihn mit dieser Technologie kombiniert. Bei so etwas ist man stark von der Kamera und der Umgebung abhängig, je nachdem wo man spielt. In einem dunkleren Raum könnte es zu Schwierigkeiten, bei der Erkennung kommen. Da sind wir mal gespannt, ob diese Idee wirklich umgesetzt wird. Das Patent dazu findet ihr hier.

Quelle: US Patent & Trademark Office