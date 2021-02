Pokémon Presents – Neuer Livestream bereits morgen

Erst in der vergangenen Woche überraschte Nintendo recht spontan mit der ersten Ausgabe des hauseigenen Direct-Formates im Jahr 2021. Noch in dieser Woche dürfen sich Spieler über einen weiteren besonderen Livestream freuen, der das populäre japanische Franchise Pokémon näher beleuchten soll.

Pokémon Presents für den morgigen Tag offiziell angekündigt

Passend zum 25. Jubiläum der populären Pokémon-Reihe wird sich Entwickler The Pokémon Company am morgigen Tag zu den zukünftigen Plänen bezüglich des Franchise äußern. Im Rahmen einer Pokémon Presents wird man hier auf die kommenden Spiele rund um die bunten Taschenmonster näher eingehen. Was konkret gezeigt werden soll, verriet man vorerst allerdings nicht. Die Stream findet am morgigen 25. Februar 2021 um 16 Uhr statt und kann auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden. Als sehr wahrscheinlich gilt derzeit, dass man die kommende Portierung New Pokémon Snap noch einmal näher beleuchten wird. Der Rail-Shooter erschien ursprünglich auf dem Nintendo 64 und wird nun für die Nintendo Switch komplett neu aufgelegt. Zudem kursieren derzeit Vermutungen im Netz, dass man an einer Neuauflage zu den Rollenspiel-Editionen Diamant und Perl arbeitet. Eine offizielle Bestätigung seitens des Studios gab es bislang allerdings noch nicht. Viele Fans befürchten derzeit, dass die beiden Ableger ein Remake im Stil der zugänglicheren Let’s Go-Reihe erhalten werden.

Erst am vergangenen Donnerstag hat Nintendo im Rahmen einer neuen Direct-Ausgabe die Pläne für das erste Halbjahr 2021 bekannt gegeben. Neben neuen Inhalten für Animal Crossing, Neuigkeiten rund um Super Smash Bros. und dem Sequel Splatoon 3 wurde ebenfalls zum Jubiläum eine HD-Portierung von Zelda: Skyward Sword offiziell angekündigt.

Quelle: Pokemon