Destiny 2 – Witch Queen Expansion verschoben

Vor dem Release der Jenseits des Lichts Erweiterung für Destiny 2, kündigte Bungie gleich noch weitere Erweiterungen in Form von “The Witch Queen” und “Lightfall” an. Im einem aktuellen Beitrag geben die Entwickler eine Verschiebung der nächsten Erweiterung bekannt.

Destiny 2 Erweiterung wird verschoben

Bungie läutete die nächste Generation an Erweiterungen ein indem sie gleich einen Plan bis 2022 vorstellten. Im Herbst 2021 sollten Guardians endlich gegen Oryx Schwester Xivu Arath in der Witch Queen Erweiterung kämpfen. Daraus wird allerdings erstmal nichts mehr.

Im heute veröffentlichten Artikel “The Road to the Witch Queen” erklären die Entwickler, dass sich der Release der Erweiterung auf das Frühjahr 2022 verschieben wird. Da man sich auf Geschichten fokussieren will die nun ganze Zyklen umfassen und Feinde nicht innerhalb einer Saison vorstellen und wieder verschwinden lassen sei dies notwendig.

Zudem soll es nach der Lightfall Erweiterung noch ein weiteres Kapitel geben das bisher noch nicht angekündigt war. Dieses Kapitel soll dann die Licht vs. Dunkelheit Saga abschließen bevor es in das nächste Kapitel geht.

Der Artikel hat aber auch positive Inhalte zu bieten, so wird Sunsetting offiziell beendet. Power Caps werden dabei künftig nur noch um 10 Level pro Saison gehoben. Zudem soll in der nächsten Saison der legendäre Vault of Glass Raid zurückkehren sowie das lang erwartete Transmog Feature.

Den vollständigen Artikel findet ihr hier.

Quelle: Bungie