Podcast: Die Highlights der Nintendo Direct vom 17.02.2021 | Special Folge

Podcast: Am 17.02.2021 wurde nach langer Zeit eine neue Nintendo Direct ausgestrahlt. Dabei wurden etliche Spiele wie Splatoon 3, Mario Golf: Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD und Project Triangle Strategy das erste Mal gezeigt und für die Nintendo Switch angekündigt. Doch reichen diese Titel wirklich für ein gutes erstes Halbjahr in 2021? Wir blicken in dieser Special-Folge auf die Präsentation zurück und schauen uns die neusten Ankündigungen genauer an.

Podcast über die Nintendo Direct vom 17.02.2021 | Special Folge

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Maarten Cherek und Christian Koitka

