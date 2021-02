Rainbow Six Quarantine – Neuer Name des Koop-Shooters geleakt

Das PlayStation Network hat offenbar einmal mehr Informationen geleakt, die noch nicht für die breite Masse angedacht waren. Dieses Mal dreht sich alles um den neuen Namen des bis dato als Rainbow Six Quarantine bekannten Shooters.

Quarantine wird durch Parasite ersetzt

Mit Rainbow Six Quarantine werkelt Ubisoft derzeit bekanntermaßen an einem neuen Eintrag im populären Tom-Clancy-Franchise. Dass der Name “Quarantine” in einer weltweiten Pandemie jedoch Böse aufstoßen könnte, ist auch dem französischen Publisher nicht entgangen und so erwägt man aktuell die Option einer Namensänderung.

Dem jüngsten Leak im PlayStation Network zufolge steht der neue Titel des Spiels aber offenbar bereits fest. Demzufolge könnten findige User in den Datenbanken des Systems einige Bilder zum Boot-Bildschirm und dem Dashboard-Symbol ausfindig machen. Wenn man diesen Glaube schenkt, dürfte der Shooter von „Rainbow Six Quarantine“ in „Rainbow Six Parasite“ umbenannt werden. Das Wort Quarantäne, welches aufgrund der aktuellen Situation bekanntlich eine starke negative Konnotation erhalten hat, dürfte damit vollständig aus dem Titel verschwinden. Stattdessen setzt mit mit “Parasiten” auf einen derzeit deutlich verträglicheren Namenszusatz.

Eine Bestätigung von offizieller Seite steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, dürfte aber wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Der neuste Ableger der Rainbow-Six-Reihe soll noch im laufenden Geschäftsjahr für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: PlayStation Network