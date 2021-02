Metro Exodus – Next Gen Versionen angekündigt

Im Februar 2019 veröffentlichte Entwickler 4A Games Metro Exodus und schon damals protzte der Titel auf PC mit beeindruckender Optik. Dieses Feature soll jetzt noch einmal ordentlich aufpoliert werden und Raytracing auf alle Plattformen bringen.

Metro Exodus bringt Raytracing auf alle Plattformen

Wie bereits die Vorgänger, konnte auch der dritte Teil von 4A Games Shooter technisch die Muskeln spielen lassen, als der Titel im Februar 2019 herauskam. Während alle Versionen großartig aussahen, war es ohne große Überraschung die PC Version die am meisten zu bieten hatte.

Die neuen Konsolen machen jetzt aber den Weg frei für weitere Optimierungen und so haben die Entwickler heute neue Versionen angekündigt. Die neuen Playstation 5 und Xbox Series X Versionen sollen dabei in 4K bei 60fps laufen und jede Menge Raytracing Features unterstützen. Die PS5 Version soll zudem auch Support für haptisches Feedback erhalten.

Für die Xbox Series S Version wird durchgehend einen Auflösung von 1080p angepeilt inklusive Raytracing und 60fps. Die PC Version hingegen soll so umfangreiche Raytracing Features erhalten, dass eine Raytracing fähige Grafikkarte zur Bedingung wird. Alle Versionen werden aktuellen Besitzern des Hauptspiels kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Solltet ihr also einen neue Konsole oder einen Gaming PC mit RTX Grafikkarte besitzen, dann dürft ihr euch schon mal auf einen neuen Ausflug in das verstrahlte Russland machen. Die neuen Versionen sollen noch in diesem Jahr erscheinen jedoch gibt es noch keinen konkreten Termin.

Quelle: metrothegame.com