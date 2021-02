Playstation – Sony investiert weiter in Exklusivspiele

Mit Produktionen wie The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima landete Sony für die Marke Playstation einige Volltreffer. Die Japaner sorgten aber auch immer wieder mit Investitionen für Exklusivspiele, welche nicht intern entwickelt wurden. Aus dem aktuellen Finanzbericht gehen nun weitere Investition hervor.

Über 300 Millionen Euro flossen in Exklusivdeals für Playstation

In dem Finanzbericht von Sony finden sich neue Infos zu den Investitionen in Exklusivdeals. Dort führen sie insbesondere Verträge mit Second-Party-Studios. In dem Falle beauftragt Sony eine externes Studio mit der Entwicklung eines Exklusivspiels. Beispiele für diese Beauftragung sind etwa das Remake von Demon Souls oder etwa Returnal von Housemarque Games. Zwischen April und Dezember 2020 brachte das Unternehmen dafür ca. 329 Millionen Euro auf. Dies gilt allerdings für Projekte in den kommenden 7 Jahren.

Daher dürften viele dieser Produktionen noch gar nicht angekündigt sein. Zumindest im Falle Project Athia oder Final Fantasy 16 greifen diese Investitionen aber. Allerdings ist unklar, ob auch Deals mit Drittherstellern unter diese Kategorie fallen. In dem Fall kauft Sony das Exklusivrecht für eine bestehende oder laufende Produktion. Ebenso ungewiss ist der Anteil der Spiele, die komplett exklusiv für PS4 und PS5 erscheinen sollen und welche zeitexklusiv auf den Markt kommen werden. Über das Investitionsvolumen, welches für zukünftige Exklusivdeals aufgebracht wird, ist noch nichts bekannt. Allerdings dürfte Sony weiter an der Strategie festhalten, weil diese bereits im Falle der PS4 zu einem großen Erfolg führte.

Schließlich folgen auch noch genügend hauseigene Produktionen, welche exklusiv für die eigenen Konsolen entwickelt werden. Darunter befinden sich aktuell das nächste God of War, als auch Horizon: Forbidden West. Daher freuen wir uns einfach mal auf die kommende Sommer-Saison. Denn in diesem Zeitraum erfolgen die meisten Neuankündigungen. Inwiefern dies im Zusammenhang mit Messen passieren wird, ist noch unklar. Wir berichteten außerdem vor kurzer Zeit über weitere Einblicke in den Finanzbericht. Dieser zeigt nämlich auch den kommerziellen Erfolg der PS5. Aber auch der Erfolg von PS Plus findet dort Erwähnung.

Quelle: ResetEra