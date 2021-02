Playstation 5 – So erfolgreich verkauft sich die Konsole

Die Playstation 5 ist derweil überall ausverkauft und viele Fans warten nach wie vor auf ihre bestellte Konsole. Auch wenn Nachschub kommt, so wird der Kauf einer PS5 zum Geduldsspiel, denn das Gerät dürfte wohl erneut wieder schnell vergriffen sein. Dennoch kann Sony auf einen sehr erfolgreichen Launch zurückblicken. Denn nun gab Sony endlich Verkaufszahlen zur neuen Konsole bekannt.

Satte 4,5 Millionen Next-Gen-Konsolen konnte Sony bis Ende 2020 verkaufen. Damit feiert das Gerät einen sehr erfolgreichen Launch. Auch die PS4 schnitt damals ähnlich gut ab zu ihrem Launch. Diese verkaufte sich im letzten Quartal immerhin noch 1,4 Millionen mal. Damit kommt die Konsole auf mittlerweile ca. 115 Mio. verkaufte Einheiten. Doch damit nicht genug, denn auch bezüglich Playstation Plus vermeldete der Konzern positive Nachrichten. So konnte man dort ein Wachstum von 22% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mittlerweile weist der Service ungefähr 47,4 Millionen Nutzer vor.

Dazu kommen sogar noch ca. 103 Millionen verkaufte Spiele. Somit kommt Sony’s Gaming-Sparte auf einen Umsatz von 8,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Für das gesamte Jahr prognostiziert Sony einen Umsatz von ca. 25 Milliarden Dollar im Gaming-Bereich. Laut Analyst Daniel Ahmad würde dies ein Rekordjahr für die Gaming-Sparte von Sony bedeuten. Am 31.03 endet zudem das Fiskaljahr. Bis dahin rechnet das Unternehmen mit 7,6 Millionen verkauften PS5-Konsolen. Daher dürfen wir gespannt sein, ob es Sony gelingt den Nachschub zu sichern, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Worth noting that this was Sony's best quarter ever for its games division.

This fiscal year will also be Sony's best ever for gaming in terms of revenue and profit.

Their forecast was also increased for the full fiscal year, mostly due to strong software / network sales. https://t.co/yaRRqhiww1

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021