Control Ultimate Edition – PS5 Upgrade Problem gelöst

Erst gestern hatten wir über das neu veröffentlichte PS5 Upgrade für Control Ultimate Edition berichtet. Auch ich war davon betroffen und viele von euch haben hier in unseren Kommentaren und auf meinem Twitter Account die Erfahrung bestätigt.

Control Ultimate Edition Probleme gelöst

Wer gestern im deutschen PSN versuchte sich das neue PS5 Update herunterzuladen, wurde unter Umständen mit einem Problem konfrontiert. Das PS Plus Angebot zeigte dabei nämlich vielen nur die PS4 Version zum Download sowie ein PS5 Upgrade das allerdings eine Disc voraussetzte.

Nach unserem Bericht häuften sich eure Berichte in unseren Kommentaren und in meinen Twitter Benachrichtigungen. Mein Kontakt mit dem Support von 505Games bestätigte dann heute via Email, dass das Problem jetzt bekannt sei und man mit Sony an einer Lösung arbeitet.

Aktuell ist das Problem in der Tat gelöst und ihr könnt das Update herunterladen. Einen Haken gibt es jedoch, denn auf Grund der Gesetzeslage ist es in Deutschland nicht möglich Inhalte mit einer Altersfreigabe über 12 Jahren kostenfrei anzubieten. Daher müsst ihr 0,25 Cent zahlen um das Update zu aktivieren. Das ist nicht 505Games Schuld in diesem Fall, denn es ist auch der Grund warum F2P Titel wie Path of Exile oder Warframe im Store mit einer Gebühr von 0,25 Cent.

Eine sauberere Lösung gleich zum Start wäre sicherlich wünschenswert gewesen, aber immerhin kann das Update jetzt im Store bezogen werden.

Quelle: Playstation Store