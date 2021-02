E3 – Auch dieses Jahr wieder nur digital

Die Electronic Entertainment Expo oder auch E3, wird dieses Jahr wieder nur in digitaler Form stattfinden. Dies geht aus einem Beitrag von Videogamechronicle hervor. Viele Fans hatten wohl schon damit gerechnet und nun tritt es wirklich in Kraft.

Was erwartet uns auf der E3 2021?

Die E3 wird dieses Jahr vom 15 bis 17 Juni stattfinden und soll komplett auf Livestreams setzen. Bereits am 14. Juni wird es eine Vorschau-Nacht geben, die uns Einblicke, in die kommenden Tage geben soll. Des Weiteren wird es eine Award-Show, verschiedene Meetings mit Publishern und kleinere Streams mit Influencern und Medien Partner geben. Aber es gibt auch was zu zocken!

Laut der Entertainment Software Association (ESA), die für die Organisation der E3 zuständig ist, sollen auch digitale Demo-Sessions, für Gamer bereit stehen. Dabei sollen spielbare Demos, zu festen Meeting-Zeiten, von der Ferne anspielbar sein. Zudem wird euch ein Entwickler zur Seite gestellt, der euch durch das Spiel begleitet. Bereits zur gamescom, haben einige Publisher das selbe versucht, leider nur mit mäßigen Erfolg. Vielleicht haben die Veranstalter aus den Fehlern von 2020 gelernt und bringen uns wenigstens ein bisschen E3-Stimmung. Auch an Leaks soll dieses Jahr gearbeitet werden, um diese so gut wie möglich zu verhindern. Die Veröffentlichung von Information im Vorfeld, haben schon einige Präsentationen gesprengt. Wenn ihr noch immer nicht genung von News habt, dann schaut doch mal hier vorbei!

