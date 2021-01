Skate 4 – Neues EA-Studio arbeitet offiziell am Nachfolger

Electronic Arts hat überraschend die Ankündigung einer neuen Studiogründung, sowie deren Entwicklung an Skate 4 bestätigt. In einer Pressemitteilung erläutert der Publisher die Beweggründe hinter der Entstehung des neuen Entwicklerteams und dem Entschluss ein neues Skate zu machen. Bis auf einige Hintergrundinfos gibt es jedoch vorerst weder Bilder, Videos oder gar einen Release.

Skate 4 wird von Full Circle entwickelt

Unter der Leitung von Daniel McCulloch entsteht bei dem neu gegründeten Studio “Full Circle” das Sequel zur Skater-Reihe. McCulloch ist kein Unbekannter in der Branche. Schließlich leitete er zuvor den Bereich von Xbox Live bei Microsoft. Ein Hang zu diversen Online-Features darf man also erhoffen. In der Pressemitteilung erläutert der Studio-Chef, dass sich die Fans unbedingt einen neuen Teil gewünscht haben und dass man diesen Traum nun realisieren möchte. Dazu wolle man die Community mit in den Entwicklungsprozess einbinden. Demnach beziehe man die Fans von der Konzeption an und darüber hinaus in die gesamte Entwicklung mit ein. Er versprach zudem ein Spiel, welches spannende Erlebnisse kreieren soll und auch neu definiert, wie ihr Inhalte erstellen und teilen könnt.

Deran Chung und Cuz Parry spielen ebenfalls eine große Rolle. Die waren bereits an den ersten drei Ablegern beteiligt. Über sie erhofft sich McCulloch viel Input und Wissen zur Skate-Kultur. Darüber hinaus sucht das Team nach Verstärkung. Auf der offiziellen sind dutzende Stellen ausgeschrieben, um das Entwicklerstudio zu erweitern. Da sich die Entwicklung in einem ganz frühen Stadium befindet, dürften wir die kommenden Monate und Jahre vorerst nicht viel über das aktuelle Projekt erfahren.

