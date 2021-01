New Pokémon Snap – Fotosafari erscheint im April

22 Jahre ist es her, dass Pokémon Snap auf dem N64 erschien und nun endlich mit New Pokémon Snap wiederbelebt wird. Im Juni vergangenen Jahres wurde es angekündigt und seitdem konnte man nur über das Spiel spekulieren. Wie wird es aussehen? Welche Pokémon kann man finden? Wann kommt es raus? All diese Fragen wurden nun mal mehr, mal weniger mit einem neuen Trailer beantwortet.

Nicht mehr lange warten bis New Pokémon Snap erscheint

Auch wenn es keinerlei Gameplaymaterial im Trailer gibt, so vermittelt er doch ziemlich gut, was uns im Spiel erwarten wird. Vor allem all diejenigen, die das Original noch vor Augen haben, wissen ungefähr, was sie erwarten wird. So werdet ihr in einem kugelförmigen Gefährt durch die Gegend tuckern und eine Menge Fotos von wilden Pokémon schießen.

Dabei ist die Variation der Taschenmonster sehr vielfältig. Im Trailer sieht man bereits Monster aus allen acht Spielegenerationen. Ob tatsächlich alle 898 bekannten Pokémon auftauchen werfen, ist fraglich und um ehrlich zu sein auch eher unwahrscheinlich. Trotzdem tauchen im Trailer schon eine Menge verschiedener Pokémon auf.

Lange müssen Hobbyfotografen nicht mehr warten, denn das Spiel erscheint am 30. April für die Nintendo Switch und kann bereits vorbestellt werden. Es wird 59,99 € kosten.









Quelle: Pokémon