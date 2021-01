Star Wars – Ubisoft arbeitet an Open-World-Spiel

Obwohl Electronic Arts bislang die Exklusivrechte an Star Wars in Videospielen besaß, kündigte Ubisoft nun eine eigene Umsetzung in dem beliebten Universum an. Das Spiel erscheint unter dem neu gegründeten Label Lucasfilm Games. Allerdings gibt es noch keine genaueren Infos zum Spiel selbst, daher liegt ein Release wahrscheinlich noch in fernerer Zukunft.

EA’s Exklusivrecht an Star Wars läuft aus

2013 konnte Electronic Arts einen Deal abwickeln, der ihnen das Recht einräumt, Videospiele in dem beliebten, galaktischen Universum exklusiv zu produzieren. Hervorgegangen sind dabei Spiele wie Battlefront 1 & 2, Squadrons oder Fallen Order. Allerdings läuft dieses Recht in gut zwei Jahren aus und Disney bekundete in der Vergangenheit immer wieder Interesse daran, auch anderen die Möglichkeit von Spiele-Adaptionen zu geben. Nun kündigten Lucasfilm Games und Ubisoft an, hier einen ersten Schritt zu gehen. Entwickelt wird das Spiel von Massive Entertainment, den Machern von The Division 1 & 2. Worum es thematisch in dem Spiel geht, ist jedoch noch nicht bekannt.

Gewiss ist jedoch der Einsatz der Snowdrop-Enginge, die auch in den bisherigen Projekten des Entwicklerteams zum Einsatz kam. Aufgrund des Deals mit EA, dürfte ein Release vor 2023 nicht zustande kommen. Eine neue Vergabe eines Exklusivrechts scheint derzeit, aufgrund vergangener Aussagen von Disney, unwahrscheinlich. Trotzdem besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Spiele von EA rund um Jedis und Sith’s erscheinen könnten. Zumindest ein Nachfolger zu Jedi: Fallen Order ist bekanntermaßen von Respawn Entertainment in Entwicklung.

Quelle: Wired