The Medium – Neues Video zeigt 14 Minuten Gameplay

Nach einigen Verschiebungen erscheint nun endlich das Horror-Abenteuer “The Medium” vom Entwickler Blooper Team. Um sich auf das Ganze einzustimmen, veröffentlichte man nun ein umfangreiches Gameplay-Video. Darin werden einige Features des Spiels näher gezeigt und sollen einen Eindruck davon vermitteln, wie die Welt funktioniert.

The Medium zeigt die Splitscreen-Funktion

Das wohl größte Alleinstellungsmerkmal ist das Splitscreen-Feature des kommenden Horror-Abenteuers. Die namensgebende Heldin Marianne bewegt sich nämlich auf der einen Seite in der realen Welt und auf der andere Seite in der Geisterwelt. Diese unterscheiden sich nicht nur optisch voneinander. Der Trailer macht dies an mehreren Szenen deutlich. Spricht Marianne in der Geisterwelt mit einem kleinen Mädchen, sieht man in der realen Welt überhaupt niemanden. An einer anderen Stelle findet sie einen Aufzug vor, welcher in der Geisterwelt aber gar nicht existiert. Zwischendurch befindet man sich auch ausschließlich nur in einer der beiden Welten. Kämpfe finden ebenfalls nicht statt.

Dagegen fokussiert sich das Gameplay auf das Erkunden der Umgebung, sowie einiger Rätsel. Gegen Ende des Trailers versteckt sich Marianne zudem vor einem schemenhaften Etwas. Auch das unauffällige Schleichen scheint damit ein Teil des Spiels zu sein. Das Horror-Game erscheint am 28. Januar für PC und die Xbox Series Konsolen. Horror-Fans, die noch eine Xbox One ihr Eigen nennen, schauen dagegen in die Röhre. Das Spiel erscheint lediglich für die Next-Gen-Versionen der Xbox. Außerdem es von Release an auch Teil des Xbox Game Pass sein. Zusätzlich könnt ihr die PC-Version auch auf Steam oder dem Epic Games Store erwerben.









Quelle: Blooper Team