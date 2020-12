Burger King – Neue Nintendo-Spielzeuge im King Jr. Meal

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass Fast-Food-Ketten eine Kooperation mit Nintendo eingingen. Zuletzt war es häufig McDonald’s, welche Spielzeuge im Happy Meal vertrieben haben. Doch auch Burger King scheint nun auf den Zug aufgesprungen zu sein und mischt nun ebenfalls mit.

Nintendo Spielzeuge bei Burger King im Dezember 2020

Denn ab sofort gibt es in jedem Kids-Menü eines von sechs Nintendo-Spielzeugen. Alle sechs Spielzeuge sind allesamt Nintendo Switch-Spielen nachempfunden. Kleiner Tipp unsererseits: Aktuell gibt es wieder Sparscheine, womit man zwei King Jr. Meals zum Preis von nur 6,49 Euro erhält. Dazu gibt es auch noch 20fach Payback-Punkte mit einem QR-Code. Es ist also möglich, recht günstig an alle der sechs Spielzeuge zu kommen, auch wenn aktuell nur per Drive-In bestellt werden kann.

Folgende Figuren stehen im King Jr. Meal zur Verfügung:

Animal Crossing

The Legend of Zelda

Splatoon

Super Mario Maker

Mario Kart

Luigi’s Mansion

Welches Spielzeug findest Du am besten? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Unser Favorit ist eindeutig das Mario Kart.

Quelle: Burger King