Netflix – Sonic bekommt eigene 3D-Animationsserie

Kurz vor den Game Awards 2020 brodelt es wieder gewaltig in der Gerüchteküche. Nachdem bereits einige Details durchgesickert sind, folgen auch schon offizielle Ankündigungen. Doch eine sollte wohl noch gar nicht raus. Netflix postete vor wenigen Minuten, dass sie an einer Animationsserie von Sonic arbeiten würden. Kurzerhand wurde der Tweet allerdings wieder gelöscht.

Netflix produziert Sonic-Serie

Über das Twitter-Profil von NXOnNetflix hat Netflix gerade eine neue 3D-Zeichentrickserie von Sonic the Hedgehog angekündigt . An dem Projekt ist allerdings nicht nur SEGA beteiligt, sondern auch WildBrain und Man of Action. Diese beiden letzteren Unternehmen haben bereits an Cartoons für Kinder gearbeitet. Man of Action ist zum Beispiel für die Zeichentrickserie von Ben 10 verantwortlich.

Nähere Details zur genauen Umsetzung, einer möglichen Story oder ähnliches gibt es bislang noch nicht. Dies könnte sich im Zuge der diesjährigen Game Awards, welche heute Nacht laufen, ändern. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Netflix via Twitter, IGN