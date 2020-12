Fortnite – Kratos, der Gott des Krieges höchstselbst, gibt sich die Ehre

Spielt noch jemand von euch Fortnite? Der Hype um das Battle Royale ist ein wenig abgeflacht, das hindert Epic Games allerdings nicht daran, stetig neuen Content für den Shooter rauszuballern. Mittlerweile befinden wir uns in Season 5 und nun tritt ein legendärer Charakter aus der Playstation-Historie auf den Plan. Der “God of War” ist da.

Kratos mischt das Geballer in Fortnite auf

Warum sollte man auf God of War: Ragnarök warten, wenn man bereits jetzt wieder mit Kratos geballte Action erleben kann? Naja, das Kratos mit einer Schusswaffe ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Wie dem auch sei, der Gott des Krieges kommt mit einigen exklusiven Ausrüstungsgegenständen.

Mit dabei sind zum Beispiel der Wächterschild, ein Erinnerungsstück an seine verstorbene Frau Laufey, den er als Gleiter benutzt. Am Rücken ziert ihn der Kopf des weisen mythologischen Wesens Mimir und in der Hand schwingt er seine Axt Leviathan. Diese beinhaltet das erste Emote, welches an eine Spitzhacke gekoppelt ist. Wenn ihr Leviathan ausgerüstet habt, könnt ihr ihre eisige Aura entfesseln und euren Gegnern so das Schaudern lernen.

Alle Playstation 5-Zocker, die das Kratos-Outfit erwerben, schalten zudem einen Skin frei, mit dem ihr Kratos mit einer mächtigen Rüstung ausstattet, angelehnt an seine Anfänge.

Kratos ist entweder einzeln als Outfit oder im Kratos-Paket im Item-Shop erhältlich.







PSN Guthaben für Fortnite - 4.000 V-Bucks + 1.000 extra V-Bucks - 5.000 V-Bucks DLC | PS4 Download Code - deutsches Konto - 5,000 V-Bucks Edition Kaufen Sie sich dieses PSN Guthaben, um sich damit Fortnite V-Bucks im Konsolenstore zu kaufen. Nur möglich mit deutschem Konto.

Kaufe 4.000 V-Bucks + 1.000 extra V-Bucks. Diese Spielwährung könnt ihr im PvP-Modus Battle Royale und in der PvE-Kampagne Rette die Welt einsetzen.

In Battle Royale könnt ihr neue Personalisierungsgegenstände für euren Helden, Gleiter oder die Spitzhacke kaufen. In Rette die Welt könnt ihr Lamapiñata-Kartenpackungen kaufen, die Waffen, Fallen und Gadgetskizzen sowie neue Helden und mehr enthalten!

Achtung: Gegenstände lassen sich zwischen den Modi Rette die Welt und Battle Royale nicht transferieren.

Quelle: epicgames