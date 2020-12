Cyberpunk 2077 – So groß wird der Day-One-Patch

Mit Cyberpunk 2077 steht eines der meist erwartetsten Spiele der letzten Jahre bereits in den Startlöchern. Passend zum bevorstehenden Release in der kommenden Woche , häufen sich nun erste Hinweise um die Größe des zuvor angekündigten Day-One-Patches.

Cyberpunk 2077 kommt mit immensem Update zum Release

Nachdem Entwickler CD Projekt RED zuletzt das Open-Word-Spektakel noch einmal verschoben hatte, gab man im gleichen Atemzug ebenfalls bekannt, dass der vermeintlich Blockbuster ebenfalls einen ausschweifenden Day-One-Patch erhalten wird. An diesen Inhalten werkelten die Mitarbeiter zuletzt unter erheblichen Überstunden. Wie Groß dieses Update letztendlich ausfallen wird, wurde zunächst noch nicht bekannt gegeben. Die Händlerkette BestBuy hat nun in den USA bereits erste Fassungen des Spiels verschickt, sodass Käufer zumindest den Patch vorab herunterladen können. Hierbei ist natürlich nun auch die finale Größe des Updates an die Öffentlichkeit gelangt. Insgesamt soll der Patch somit ganze 56.3 Gigabyte auf eurer Festplatte einnehmen. Den Day-One-Patch trotz seiner immensen Größe auszusetzen, ist allerdings nicht zu empfehlen, da das Hauptspiel ohne Update noch recht unfertig wirken wird.

Zuvor wurde bereits die Größe des Basisspiels geleakt. Diese fällt mit ca. 72 GB ebenfalls nicht klein aus, was allerdings für einen derartigen ambitionierten Open-World-Hit nicht überraschend sein sollte. Cyberpunkt 2077erscheint nun offiziell am 10. Dezember.