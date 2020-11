Cyberpunk 2077 – DLCs und Multiplayer erst nach Release des Hauptspiels

Cyberpunk 2077 wird nach mehreren Verschiebungen am 10. Dezember endlich auf den Markt kommen. Entwickler CD Projekt Red wird aber auch nach dem offiziellen Launch weiter an dem Open-World-Epos werkeln und neue Inhalte bereitstellen.

Neue Details erst 2021

Darunter befinden sich auch etwaige geplante DLCs und Story-Erweiterungen, die die Geschichte von Protagonist V langfristig erweitern sollen. Anders als jedoch ursprünglich geplant, wird man sämtlichen Zusatzcontent zum Rollenspiel erst nach Release des Hauptspiels enthüllen.

Eigentlich wollte die polnische Spieleschmiede so transparent wie möglich mit diesem Thema umgehen und kommende Donwloaderweiterungen zeitnah ankündigen. Aufgrund der aktuellen Situation und diversen Verzögerungen im Arbeitsablauf, hat man die Ankündigungen nun aber kurzerhand nach hinten geschoben.

“Ursprünglich war geplant, dies vor der Veröffentlichung zu tun, aber nach der kürzlichen Verzögerung haben wir beschlossen, den Release abzuwarten, um den Leuten das Spiel zur Verfügung zu stellen und dann über zukünftige Projekte zu sprechen. Also, nach der Veröffentlichung”, so CD-Projekts Präsident und CEO Adam Kiciński.

Darüber hinaus befindet sich bereits eine Multiplayer-Komponente für Cyberpunk 2077 in Arbeit, die das Singleplayer-Spielerlebnis sinnvoll erweitern soll. Auch hier müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Neue Informationen und Details zum Multiplayer will man erst Anfang 2021 bekannt geben. Inhaltlich soll die Multiplayer-Erweiterung eher einer großen Veröffentlichung gleichen als einem kleinen Zusatzmodus. Dass die Entwicklung dessen also noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen dürfte, ist wohl sehr wahrscheinlich. Mit einem Release vor 2022 sollten wir vorerst nicht rechnen.

Quelle: Eurogamer