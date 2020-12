Xbox Game Pass – Control, Dragon Quest XI S und weitere Neuzugänge

Der Xbox Game Pass wird immer weiter mit neuen Spielen gefüttert, was auch für den Monat Dezember gilt. Daher veröffentlichte Microsoft eine Liste mit allen Neuzugängen für diesen Monat. Allerdings verlassen auch einige Spiele den Game Pass.

Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs

Die große Überraschung für den Monat Dezember ist sicherlich Control, welches bereits ab dem 3. Dezember Teil des Abonnements sein wird. Das Spiel von Remedy kommt damit nicht nur auf die Konsole, sondern wird auch über Android-Geräte in das Streaming-Programm aufgenommen. Darüber hinaus folgen auch Spiele wie Haven, Dragon Quest XI S, Assetto Corsa, Gang Beasts und GreedFall. Allerdings verlassen unter anderem auch PES 2020, Metro: Last Light oder MudRunner den Abo-Service. Eine komplette Liste mit allen Games und auch für welche Plattform diese in das Abo aufgenommen werden, findet ihr nachstehend:

Xbox Game Pass: Neue Spiele im Dezember 2020

3. Dezember – Control (Android & Konsole)

3. Dezember – Doom Eternal (PC)

3. Dezember – Haven (Konsole & PC)

3. Dezember – Rage 2 (Android)

3. Dezember – Slime Rancher (Android & Konsole) ID@Xbox

3. Dezember – VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

3. Dezember – Yes, Your Grace (Android, Konsole & PC)

4. Dezember – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Konsole & PC)

8. Dezember – Call of the Sea (Android, Konsole & PC)

9. Dezember – Unto The End (Konsole & PC)

10. Dezember – Assetto Corsa (Android & Konsole)

10. Dezember – Gang Beasts (Android & Konsole)

10. Dezember – GreedFall (Android, Konsole & PC)

10. Dezember – Superhot: Mind Control Delete (Android & Konsole)

10. Dezember – Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Konsole & PC)

Diese Spiele verlassen den Service

11. Dezember

eFootball PES 2020 (Konsole)

15. Dezember

Age of Wonders: Planetfall (Konsole & PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Konsole & PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Konsole)

Pathologic 2 (Konsole & PC)

The Turing Test (Konsole & PC)

Ticket to Ride (Konsole & PC)

Untitled Goose Game (Konsole)

Quelle: Microsoft