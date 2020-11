Fall Guys – Season 3 mit cleverem Puzzle angekündigt

Der große Hype um Fall Guys ist ein wenig abgeschwächt, das hält Entwickler Mediatonic jedoch nicht davon ab, neuen Content für das Partyspiel rauszuhauen. Während Season 2 in vollem Gange ist wird bereits an Season 3 gearbeitet. Angekündigt wurde das Ganze mit einem Puzzle, an dem die Community mitwirken konnte.

Auf dem mittlerweile sehr für seine witzigen Tweets bekannten Twitterkanal des Spiels wurde die Aktion in die Wege geleitet. 300 Freiwillige wurden gesucht, die sich mit einem Retweet des Originaltweets bewerben sollten. Dann wurden 300 DMs mit kleinen Bildern rausgeschickt. Diese mussten dann von den Fans zusammengesetzt werden.

Das Ziel war schnell erreicht und bereits am gleichen Tag wie der Wettbewerb startete war das Puzzle bereits gelöst. Es enthüllt, dass Season 3 im winterlichen Gewand daherkommen wird. Die kleinen Kerle bekommen Pinguin- und Schneemannkostüme, eines der neuen Level lässt euch durch eine sich drehende Wand springen und es wird rutschig. Genaue Details bleibt man jedoch vorerst schuldig.

Season 3 bekommt den Untertitel “Winter Knockout”, ob sie noch in diesem Jahr startet ist jedoch nicht bekannt.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I'm pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020