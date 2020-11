Animal Crossing New Horizons – Winter-Update erscheint in zwei Tagen

Der Herbst verabschiedet sich so langsam und so hält auch in Animal Crossing New Horizons der Winter Einzug. Bevor die Kürbisse des Halloween-Fests jedoch weggepackt werden, finden sie noch einmal eine Verwendung. Neben zwei bevorstehenden Events gibt es zudem ein paar neue Verbesserungen.

Feiert mit euren Tieren in Animal Crossing New Horizons das Weihnachtsfest

Den Anfang macht das Schlemmfest am 26. Oktober. Es ist natürlich an Thanksgiving angelehnt, ein vergleichbares Fest hierzulande wäre das Erntedankfest. Truthahn Gernod, seines Zeichens Meisterkoch, besucht eure Insel. Ihm könnt ihr diverse Zutaten für das große Fest bringen, unter anderem wie in der Einleitung bereits erwähnt eure Kürbisse.

Wenn der Herbst sich dann endgültig verzieht, beginnt es auf eurer Insel zu schneien. Am 24. Dezember wird dann natürlich Weihnachten gefeiert, hier heißt es Spielzeugtag. Das schwarznasige Rentier Chris kommt mit seinem Beutel vorbei und beschert euch allerlei Geschenke. Dabei dürft ihr natürlich eure Bewohner nicht vergessen.

Das Update bringt noch so einige andere Neuerungen mit sich. Da wären zum Beispiel neue Emotionen wie das lang ersehnte “Hinsetzen”. Endlich könnt ihr euch neben eure Freunde auf den Boden pflanzen, wenn ihr mögt. Oder ihr treibt lieber ein wenig Fitness oder Yoga. Bisher konntet ihr nur eure Inselbewohner dabei beobachten, jetzt könnt ihr aktiv teilnehmen. Dazu kommen noch etliche neue Frisuren, eine Lagererweiterung für euer Haus von 1600 freien Plätzen auf 2400 aufgestockt und die bereits angekündigte Übertragungsfunktion für Speicherdaten.

Das Winter-Update wird am 19. November, also bereits in zwei Tagen, aufgespielt. Das nächste Update wird ebenfalls bereits angeteasert, es kommt Ende Januar 2021.

Quelle: Nintendo