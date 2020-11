LEGO Super Mario – Neues Sets und mehr für Anfang 2021 angekündigt

Wenn ihr bereits mit LEGO Super Mario eine Menge Spaß daran habt, eure Level analog zu bauen, dann dürft ihr euch auf Anfang nächsten Jahres freuen. Nintendo hat mit einem Trailer das “Master your Adventure”-Maker Set vorgestellt. Mit diesem kommen viele neue Möglichkeiten auf den Markt, Level kreativ zu gestalten. Beim Set bleibt es allerdings nicht, es kommen noch viele weitere neue Zusätze für Marios LEGO-Abenteuer.

LEGO Super Mario bekommt eine Menge Zuwachs

Den Anfang macht natürlich das neue Set. Ihr könnt die Spezialblöcke selbst bearbeiten, eine neue gelbe Röhre einbauen, die das Spielerlebnis komplett verändern soll und ihr könnt den Koopaling Larry Koopa als Endgegner mit einbauen.

Dann kommen neuen Erweiterungssets. Mit von der Partie sind ein Kettenhund, Piranha-Pflanzen und ein Wiggler. Alle Stationen kommen mit eigenen kleinen Minispielen. So müsst ihr den Wiggler hin- und herschleudern und den Kettenhund wegkatapultieren.

Was wäre Mario ohne Power-Ups. Mit neuen Erweiterungen bekommt er den Pinguin- und den Tanooki-Anzug spendiert. Zudem gibt es etliche neue Charakter-Packs, in denen die verschiedensten Figuren aus dem Pilzkönigreich ihren Auftritt in der Bauklötzchen-Version bekommen. Vom Paragumba mit Fallschirm über Shy Guys bis hin zu den kleinen Ninji sind alle möglichen Gegner aus dem Mario-Universum am Start. Es gibt noch kein exaktes Veröffentlichungsdatum für das Set und die Erweiterungen, aber irgendwann im Januar 2021 soll es soweit sein.

Quelle: Nintendo