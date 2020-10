Steam – Halloween Sale ist gestartet

Nachdem bereits der Sale im Epic Games Store gestartet ist, zieht Steam nun mit ihrem eigenen Halloween Sale nach. Bis Anfang November habt ihr Zeit, um weitere Spiele zu vergünstigten Preisen, auf eure Bucketlist zu knallen.

Steam Sale mit schrecklichen Angeboten!

Der gestern gestartete Sale steht voll im Zeichen von Halloween, sodass viele Titel aus dem Horror-Genre stark reduziert wurden. Bis einschließlich 2. November 19 Uhr MEZ, werden die Angebote gültig sein. Von großen bis kleinen Spielen ist mal wieder alles dabei und erschlägt euch auf den ersten Blick. Hier ist ein kleiner Überblick, welche Titel man sich anschauen sollte.

Unter anderem erhaltet ihr Outlast derzeit für 2,51 Euro, Grim Dawn für 6,24 Euro oder auch The Forest für 7,55 Euro. Viele Titel sind bis zu 85% reduziert, was ich auf dem ersten Blick sehen konnte. Wer sich noch nicht an Little Nightmares gewagt hatte, sollte bei dem Preis von 3,99 Euro definitiv zuschlagen, aber auch die Resident Evil Serie ist sehr stark reduziert, wodurch ihr das Remake des zweiten Teils für 15,99 Euro erhaltet und den neueren dritten Teil für 29,99 Euro. Ein bisschen schmunzeln musste ich, als ich den Preis von Resident Evil Revelations 2 gesehen habe, denn 0,77 Euro sind schon ein Armutszeugnis. Die Liste an reduzierten Spielen ist leider viel zu lang, um sie euch alle vorstellen zu können. Am besten schaut ihr selbst einmal auf der Plattform vorbei und überzeugt euch selbst.

Quelle: Steam