Playstation 5 – Hersteller von Seitenteilen ändert Namen

Die Playstation 5 ist noch nicht einmal auf dem Markt da tauchten auch schon die ersten Custom Teile auf. Ein Hersteller bietet auf seiner Seite die abnehmbaren Seitenteile in anderen Farben an, unter anderem auch in Schwarz. Wie jetzt bekannt wurde musste der Anbieter jetzt aber den Namen seiner Seite ändern.

Hersteller von Playstation 5 Seitencovern muss Namen ändern

Am Montag berichteten wir ja über die Website PlateStation5.com, denn hier konnten wir die ersten Third Party Seitencover sehen. Der Anbieter bietet in seinem Shop die abnehmbaren Seitenteile der PS5 in verschiedenen Farben an, unter anderem auch im so oft gewünschten Schwarz.

Wie passgenau die Ersatzcover sind weiß aktuell noch niemand, da diese bisher einfach noch nicht produziert sind. Aktuell scheint die Nachfrage aber schon immens hoch zu sein. Die Namesähnlickeit zu Sonys Konsole hat allerdings jetzt dafür gesorgt, dass der Hersteller seine Seite umbenennen muste.

Ab jetzt ist der Shop unter customizemyplates.com aktiv und arbeitet mit sowohl chinesichen als britischen Herstellern zusammen, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Da bleibt natürlich auch die Frage, ob wir in Zukunft derartige Ersatzteile auch direkt von Sony selbst zu sehen bekommen. Vielleicht als Bestandteil eine Collectors Edition. Man darf gespannt sein.

Quelle: videogameschronicle.com