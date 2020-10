Spider-Man: Miles Morales – Spider-Verse Kostüm gezeigt

Das erste Extra Kostüm für Spider-Man: Miles Morales haben wir ja bereits vor einigen Monaten schon gesehen. Jetzt hat Sony das zweite Kostüm vorgestellt und Spider-Verse Fans dürfen sich schon auf einen echten Hingucker freuen.

Das erste Zusatzköstüm für den neuen Spidey Titel wurde ja schon vor ein paar Monaten entüllt und ist ein stylisches Outfit in weiß, schwarz und rot. Wenn ihr eine der Editionen vorbestellt erhaltet ihr automatisch Zugang zu dem Outfit. Ein weiteres Kostüm wurde zudem bereits angekündigt aber nicht gezeigt.

Mit einem neuen Trailer hat Insomniac Games heute den zweiten Anzug enthüllt und Fans des Comic Suits aus dem Vorgänger dürfen sich freuen. Denn im Stil des Animationshits Into the Spider-Verse wird Miles Kostüm seinen Weg ins Spiel finden. Und dabei wird es sogar im Stil des Films animiert sein.

Zusätzlich werden auch wieder die Soundeinbelndungen dabei sein, sobald ihr das Kostüm anlegt. Das sorgt für das echte Comic Feeling und sieht dabei auch noch extrem cool aus.

The suit you’ve all been asking about is here, and you unlock it early with a pre-order for PS5 or PS4. Watch the trailer! #MilesMoralesPS5 #MilesMoralesPS4 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/dBQUhpPpYn

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 30, 2020