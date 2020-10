Ruined King: A League of Legends Story – Riot Titel erscheint Anfang 2021

Unerwartet gab Riot Forge bekannt, dass Ruined King: A League of Legends Story Anfang 2021 für Konsolen und den PC veröffentlicht wird. Der Titel erscheint sowohl für die derzeitige als auch für die kommende Konsolengeneration.

Der neuste Titel aus dem Hause Riot wird bereits Anfang nächsten Jahres für PC und Konsolen erscheinen. Auf dem PC wird das Spiel von Epic Games und Steam angeboten. Ruined King richtet sich an alte Veteranen, aber auch Einsteiger und soll euch die Geschichte von Runeterra näherbringen. Entwickelt wird das Ganze von Airship Syndicate, die schon an Titeln wie Battle Chasers: Nightware und Darksiders Genesis gearbeitet haben.

Die Handlung wird in Bilgewasser und auf den Schatteninseln ihren Ursprung finden und lässt euch aus den Champions Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke wählen. Gameplay zeigt uns der Trailer leider nicht, wir wissen aber, dass das Spiel ein rundenbasiertes Singleplayer-RPG sein soll. Neue Infos zum Titel sollen bereits im Dezember folgen, vielleicht gibt es auch dann endlich Gameplay zu sehen.

„Ruined King wird der erste Einzelspieler-Titel sein, in dem man die LoL-Welt sowohl auf Konsolen als auch auf dem PC erleben kann. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Sprung in die Entwicklung von Geschichten und Champions wagen, die unsere Spieler schon seit Jahren begeistern, und können es gar nicht erwarten, uns zusammen mit ihnen in dieses neue Abenteuer zu stürzen.“ sagt Leanne Loombe, Leiterin von Riot Forge