HTC VIVE – Sichere dir das Halloween-Paket

Passend zur schaurigen Jahreszeit bietet HTC VIVE ein Halloween-Paket an, wenn ihr euch für eine ausgewählte VR-Brille entscheidet. Gleich drei Horror-Spiele bekommt ihr bei dem Kauf oben drauf!

Paranormal Activity auf der HTC VIVE!

Die mutigen oder lebensmüden unter euch können sich freuen, denn wenn ihr euch eine VR-Brille aus dem Hause HTC besorgt, erhaltet ihr gleich drei Horror-Titel oben drauf. Ab heute dem 27. Oktober bis zum 1. November habt ihr Zeit, euch das Angebot zu sichern. Käufer dürfen sich über Arizona Sunshine, Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted und Paranormal Activity: The Lost Soul freuen. Jedoch solltet ihr das nötige Kleingeld parat haben, denn selbst die kleinste VIVE-Variante kostet noch stolze 585,00 Euro.

Bei Arizona Sunshine erwartet euch ein Zombie-Shooter aus dem Hause Vertigo Games. Ihr könnt euch in der offenen Welt frei bewegen, Kisten und Fahrzeuge looten und natürlich Zombies ballern. Five Nights at Freddy’s sollten viele von euch durch YouTube oder Twitch kennengelernt haben und in VR wird es noch eine Stufe schlimmer. Wer auf die Jumpscare-Action steht, wird hier seinen Spaß haben. Zuletzt gibt es noch Paranormal Activity: The Lost Soul, welches auf die gleichnamige Filmreihe basiert. Ihr erkundet ein Haus in der Nachbarschaft und stellt fest, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Wem das Angebot gefällt, der sollte mal hier vorbeischauen.

Quelle: HTC