Scarlet Nexus – Kostenloses Upgrade für Next-Gen bestätigt

Das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus wird bekanntermaßen neben der aktuellen Konsolengeneration auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wie Bandai Namco nun bestätigt, werden Spieler nur einmal zur Kasse gebeten und erhalten dennoch beide Konsolenversionen.

Darstellung von 4K bei 60fps

Einem neuen Produkteintrag zufolge bietet Scarlet Nexus seinen Käufern ein Gratis-Upgrade von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 sowie von der Xbox One auf die Xbox Series X bzw. S. Fans müssen sich den Titel also lediglich einmal zulegen und können dann kostenfrei auf die Next-Gen-Version zugreifen.

Das Fetaures wird dabei sowohl mit der digitalen als auch physischen Fassung funktionieren – insofern eure neue Konsole ein Laufwerk besitzt. Ob es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch möglich sein wird, den Spielstand über die verschiedenen Systeme hinaus zu transferieren, ist bisher nicht bekannt.

Scarlet Nexus soll im Laufe des kommenden Jahres für PC, die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series S/X erscheinen. Das bunte Rollenspiel unterstützt auf den neuen Konsolen eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Frames pro Sekunde.

Der Anime-Titel erzählt indes die Geschichte einer weit entfernten Zukunftsvision, in der die menschliche Rasse vor der Ausrottung steht. An der Umsetzung sind unter anderem die „Tales of Vesperia“-Macher beteiligt, darunter auch Takumi Miyajima.

Quelle: PSU.com