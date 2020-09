Scarlet Nexus – Erste Infos zur Performance auf den Next-Gen-Konsolen

Mit Scarlet Nexus werkelt Bandia Namco derzeit fleißig an einem Action-Rollenspiel für die aktuelle als auch kommende Konsolengeneration. Ursprünglich auf dem Microsoft Event im Mai enthüllt, verlor das Team hinter dem actionreichen Prügler bislang noch kein Wort über die grundlegende Performance. Dies hat sich anlässlicher der digitalen gamescom in der vergangen Woche nun geändert.

Scarlet Nexus mit 4K und 60fps?

Neben den aktuellen Konsolen, Xbox One und PlayStation 4, wird das bunte Action-Rollenspiel ebenfalls für die kommende Generation an Konsolen veröffentlicht. Game Director Kenji Anabuki meldete sich nun gegenüber der Famitsu zum Projekt zu Wort und kam dabei auf die größten Unterschiede der beiden Generationen zu sprechen. Demnach locken die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 mit einer solideren Performance als es ihre Hardware-Vorgänger tuen. So sollen die kommenden Heimkonsolen bei einer 4K Auflösung ebenfalls die 60fps Marke problemlos erreichen. Im Vergleich dazu müssen Spieler auf der Xbox One als auch PlayStation 4 mit 1080p bei 30fps Vorlieb nehmen.

In Scarlet Nexus dreht sich alles um Protagonist Yuito Sumeragi, der sich als Anhänger der AAF, die Anderen-Abwehrstreitkraft, im Kampf zahlreichen Monster und Feinde stellt. Die sogenannten “Anderen” beherrschen mittlerweile die Welt, wo sie es sich zur Aufgabe gemacht haben menschliche Gehirne zu fressen. In der Rolle von Yuito verfügt ihr nicht nur über die Katana-Kampfkunst sondern könnt auch auf ein großes Portfolio an spezielles Kräften zurückgreifen.

Das Action-Rollenspiel soll 2021 veröffentlicht werden.

Quelle: Xbox Dynasty