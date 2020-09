Tokyo Game Show – Square Enix enthüllt Line-Up der digitalen Messe

Publisher Square Enix hat das hauseigene Line-Up für die anstehende digitale Version der Tokyo Game Show 2020 bekannt gegeben, darunter auch zahlreiche AAA-Spiele wie Babylon’s Fall.

Tokyo Game Show mit Final Fantasy, Dragon Quest und mehr

Obwohl auch die Tokyo Game Show in seiner herkömmlichen Form abgesagt wurde und nicht mehr vor Ort in Japan stattfinden kann, wird die Messe aber nicht gänzlich ins Wasser fallen. Viel mehr haben sich die Veranstalter für 2020 – angelehnt an die gamescom – ein rein digitales Konzept überlegt, das für Zuschauer diverse Streams und Präsentationen bereit halten soll. Einer der hochkarätigen Teilnehmer ist dabei Publisher Square Enix, die nun auch ihren eigenen Programmplan veröffentlicht haben.

Mit dabei sind nicht nur die bekannten Marken sowie AAA-Produktionen, sondern auch diverse Next-Gen-Spiele. Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Neuigkeiten zu Babylon’s Fall, Marvel’s Avengers, Dragon Quest und Final Fantasy freuen.

Das Line-Up im Überblick:

Babylon’s Fall (PS4, PC)

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch)

Dragon Quest 10 Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age S – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project (Arcade, iOS, Android)

Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key (iOS, Android)

Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, iOS, Android)

Dragon Quest Tact (iOS, Android)

Dragon Quest Walk (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Trading Card Game

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch)

Manga UP!

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC)

Romancing SaGa Re: Universe (iOS, Android)

Square Enix Music

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)

Die Tokyo Game Show, auch TGS, findet in diesem Jahr vom 23. bis zum 27. September statt.

