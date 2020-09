Podcast: Die digitale gamescom 2020 war innovationslos und Tenet ist zu kompliziert | Folge 20

Bis zur Glotze im ersten Jubiläumswahn: Normalerweise strömen mehr als 350.000 Besucher im August durch die Kölner Messehallen, um sich stundenlag in einer Schlage anstehend, die neusten Videospiele anzuschauen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Nur rein digital war die gamescom 2020 und das war nicht wirklich gut. Zumindest nicht so, wie es umgesetzt wurde. Außerdem schneiden sich die Geister bei dem Film Tenet. Der eine findet ihn gut, der andere nicht. Doch was stimmt denn nun?

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Lukas, Kevin und Christian

Podcast Bis zur Glotze über die erste rein digitale gamescom und eine erste Kritik zu Tenet | Folge 20

