Crucible – Spiel wird endgültig eingestellt

Amazons hauseigener Helden-Shooter Crucible wird nun offiziell vom Netz genommen. Dies gaben die Entwickler in einem letzten Developer Update bekannt.

Crucible hatte es immer schwer!

Crucible erschien im Mai diesen Jahres und und nur kurze Zeit später, fehlten dem Spiel die Spieler. Im Juni wurden dann zwei der drei bestehenden Spielmodi entfernt, sodass man sich erstmal voll und ganz auf den PvPvE-Modus konzentrieren konnte. Und im Juli hatte sich das Spiel dann endgültig wieder in die Beta verabschiedet. Auch wenn die Entwickler alles versucht hatten, um die Spielerfahrung und das Gameplay zu verbessern, blieb der Erfolg aus. Nun heißt es bald Abschied nehmen.

Ein letztes Mal könnt ihr aber noch das Spiel testen und via Matchmaking spielen. Anschließend könnt ihr zudem noch benutzerdefinierte Matches erstellen. Und am 9. November 2020 ist dann wirklich Schluss und die Server werden vom Netz genommen. Wer Geld in das Founder’s Pack oder in In-Game-Käufe investiert hat, kann sein Geld zurückerstatten. Dafür müsst ihr euch nur an den Support der jeweiligen Plattform werden(Amazon, Steam), wo ihr die Käufe getätigt habt. Da kann man nur hoffen, dass es dem MMORPG New World nicht genauso ergeht. Dessen Release wurde bereits von 2020 auf 2021 verschoben. Hier erfahrt ihr mehr über eure Lieblingsspiele!

New World - Deluxe Edition Bekämpfen Sie die brutalen Legionen der Verderbten und setzen Sie sich gegen andere Spieler in diesem Land voller Gefahren und Gelegenheiten durch.

Verbinden Sie Geschick und Stärke im Nahkampf, meistern Sie präzise Fernkampfangriffe oder bedienen Sie sich mächtiger Magie.

Trotzen Sie der Wildnis, indem Sie wilde Bestien jagen, um Nahrung und Herstellungsmaterialen zu gewinnen, und sichern Sie sich die wertvollen Ressourcen des Landes, die Sie für Ihren Aufstieg zur Macht benötigen.

Die Deluxe Edition enthält das Waldmensch-Rüstungs-Design, Waldmensch-Beil-Design, die Dogge als Haustier, das Stein/Schere/Papier-Emote-Set und das digitale Artbook zu New World.

Bestelle New World vor und sichere dir den Zugang zur geschlossenen Beta im Frühling 2021 sowie Isabellas Amulett, das Fistbump-Emote, ein Gildenwappen-Set und den speziellen Titel „Erste Expedition“.

Quelle: playcrucible.com