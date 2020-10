Genshin Impact – Über 17 Millionen Mobile-Downloads

Momentan macht ein Spiel auf sich aufmerksam. Genshin Impact erlebt nämlich gerade einen enormen Boom. Das kostenlose Spiel hat es allein im Mobile-Bereich innerhalb weniger auf über 17 Millionen Downloads gebracht. Doch der Erfolg geht weit darüber hinaus.

Viele sprechen bei Genshin Impact von einem Klon von Breath of the Wild

Der neue Dauerbrenner von Mihoyo ist erst kürzlich erschienen. Doch auf allen Plattformen erlebt das Spiel einen Hype. Leider lassen sich die Downloadzahlen auf PS4 und PC jedoch nicht nachverfolgen, welche das Ergebnis von 17 Millionen Downloads aber nochmal enorm anheben dürften. Zumindest auf Twitch lässt das Spiel auch gerade Spiele wie PUBG, Rocket League, Minecraft, WoW, Valorant oder GTA 5 hinter sich. Da ein Kaufpreis entfällt, haben viele Spieler direkten Zugang zum Spiel. Dieses finanziert sich allein durch Mikrotransaktionen und die Erlöse lassen sich durchaus sehen. Laut Analyst Daniel Ahmad habe so in kurzer Zeit bereits 50 Millionen Dollar eingenommen.

Investiert wird indirekt in Lootboxen, in das sogenannte Gacha-System. So erlangen Spieler gegen Geld eher die Chance auf gute Waffen. Stilistisch machte es schnell auf sich aufmerksam, weil es optisch enorm The Legend of Zelda: Breath of the Wild ähnelt. Zudem erinnert auch das Gegner-Design oder Features wie das Kochen an den letzten großen Konsolenauftritt von Link. Aber auch spielerisch scheint es die Massen zufrieden zu stellen. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob das Game ebenfalls spielt und wie ihr es findet.

Quelle: App Annie via Twitter