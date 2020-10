Need for Speed Hot Pursuit Remastered – Neuauflage erscheint im November

Ein neues NFS steht in den Startlöchern, denn Need for Speed Hot Pursuit Remastered lässt im November die Reifen quietschen. Aber was ändert sich sich gegenüber dem Original?

Need for Speed Hot Pursuit Remastered mit allen DLCs!

Kaum zu glauben, dass das Original schon 10 Jahre auf dem Buckel hat! Der “neuste” Teil der NFS-Serie, wird am 6. November 2020, für PlayStation 4, Xbox One und dem PC erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch wird am 13. November folgen. Neben verbesserter Optik, wird es einen plattformübergreifenden asynchrone Multiplayer-Wettbewerb geben. Des Weiteren wird das Spiel alle Haupt-DLCs enthalten und somit sechs weitere Spielstunden, sowie mehr als 30 Herausforderungen bieten.

Als Spieler begebt ihr euch auf die Straßen von Seacrest Couny und könnt beide Seiten des Gesetzes erleben. Dabei sind auch die beliebten Modi “Bewaffnet und gefährlich” und “Lamborghini ungezähmt”, die nahtlos in das geschehen eingebunden werden sollen. Das Remastered wird außerdem neue Erfolge und Wagenfarben, weniger Hard-Stops, ein überarbeiteten Foto-Modus und weitere kleinere Verbesserungen enthalten. Von der USK hat das Spiel wenig überraschend, ein Rating von USK12 erhalten. Der Reveal Trailer gibt euch schonmal einen ersten Eindruck, wie groß der Grafiksprung zu damals ist. Mehr Gaming-News gefällig? Dann schau klick einfach hier!

Quelle: EA via Pressemeldung