Fall Guys – Season 2 kommt nächste Woche

Seit der Ankündigung von der zweiten Season von Fall Guys ist ein wenig Zeit vergangen. Fans werden ein wenig ungeduldig, denn nach einiger Zeit wiederholen sich die bereits bekannten Stages schon. Neuer Content wird also vehement gefordert und nun wird auch endlich abgeliefert. Season 2 hat nämlich nun einen offiziellen Releasetermin.

Am kommenden Donnerstag, den 8. Oktober, ist es endlich soweit. Dann schlägt die zweite Season endlich ein und spendiert euch einige neue Kurse, Minispielchen und natürlich Outfits für eure kleinen Kerle.

Die zweite Season steht ganz im Sinne von Fantasy und Mittelalter. Soll heißen, ab dem 8. Oktober wimmeln Ritter, Drachen und Hexen über den Bildschirm. Letztere passen ja auch ein wenig zur gruseligen Jahreszeit. Was Kurse betrifft so ist noch nicht genau bekannt, wie viele neue Level es geben wird, aber einen Einblick in zumindest 2 Parkour-Stages konnte man im Trailer schon bekommen.

Wie auf dem offiziellen Twitter-Account angekündigt wurde, wird einen Tag nach dem Release, also am 9. Oktober, auf Youtube ein offizielles Turnier ausgetragen. Des weiteren wird es zum eingeläuteten Ende von Season 1 die doppelte Menge an Erfahrungspunkten geben. So könnt ihr vielleicht doch noch Level 40 erreichen, falls ihr dies nicht bereits längst erledigt haben solltet.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020