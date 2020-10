Outriders – Hinweisen deuten eine Verschiebung auf 2021 an

Wird der vielversprechende Koop-Shooter Outriders womöglich doch nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht? Der offizielle Steam-Eintrag legt eine Verschiebung auf das kommende Jahr nun zumindest nahe.

Release erst Anfang 2021?

Der Sci-Fi-Shooter Outriders soll bekanntermaßen pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Die Einhaltung des Termins könnte unter Umständen nun aber ins Wanken geraten. So tauchten unlängst überraschend Hinweise auf eine mögliche Verschiebung des Titels ins kommende Jahr 2021 auf. Eines vorweg: Was tatsächlich an den Gerüchten dran ist, bleibt erst einmal abzuwarten. Weder Square Enix noch die Entwickler von People Can Fly haben sich bisher offiziell zum Thema geäußert.

Anlass zum Aufhorchen vieler Fans bietet indes Niemand geringeres als die Vertriebsplattform Steam, deren Vorbestellerseite zum Spiel neuerdings den 2. Februar 2021 als offiziellen Releasetermin nennt. Der eigentliche Store-Eintrag zeigt nichtsdestotrotz weiterhin “Holdiay 2020” als grobes Zeitfenster. Auch Versandhändler Amazon pocht indes auf einen Release in diesem Jahr, gibt jedoch mit dem 31. Dezember 2020 lediglich ein Platzhalterdatum an.

Ob Steam hier schon etwas verfrüht den neuen Releasetermin des Spiel geleakt hat oder ob es sich nur um einen Fehler handelt, ist nicht abzusehen. Eine Stellungnahme von offizieller Seite ist alsbald zu erwarten.

Outriders erscheint neben dem PC auch für PlayStation 4, Xbox One sowie die Next-Gen-Konsolen.

Quelle: Steam