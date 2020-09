Assassin’s Creed Valhalla – Kooperation mit AMD angekündigt

Das Open-World-Epos Assassin’s Creed Valhalla wird als Teil einer Werbekampagne kostenfrei an Käufer eines AMD-Produktes verteilt. Diese Prozessoren nehmen an der Aktion Teil.

So erhaltet ihr einen kostenlosen Key

Wer aktuell mit dem Kauf einer neuen und leistungsstarken CPU liebäugelt, der bekommt nun ein attraktives Angebot von AMD: Bei dem Kauf von bestimmten AMD-Prozessoren winkt eine kostenlose Kopie der PC-Version von Assassin’s Creed Valhalla. Konkret geht es natürlich um die aktuelle AMD Ryzen 9 Reihe.

Einige Händler werben indes bereits mit der Aktion. So könnt ihr bei Notebooksbilliger diverse Laptops oder ganze Komplettsysteme erwerben und erhaltet im Anschluss einen digitalen Key für Assassin’s Creed Valhalla gratis dazu. Caseking, Mindfactory oder Alternate scheinen ebenfalls entsprechende Angebote im Sortiment zu haben. Ein Blick in Richtung eures Lieblingshändlers zahlt sich also aus.

Das Angebot wird aller Vorraussicht nach nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, sodass ihr mit eurer Kaufentscheidung vermutlich nicht allzu lange warten solltet. Assassin’s Creed: Valhalla erscheint offiziell am 10. November für PC sowie PlayStation 4 und Xbox One. Ein Upgrade auf die Next-Gen-Konsolen wird es ebenfalls pünktlich zum Release geben.

Assassin's Creed Valhalla - Eivor Wolfsmal Figur (25cm) Die äußerst detaillierte Figur stellt den männlichen Protagonisten Eivor aus Assassin’s Creed Valhalla dar

Eivor ist in einer Gemeinschaft von Wikingern aufgewachsen und kämpft in Englands dunklem Zeitalter um den Einlass ins Walhall

Die Figur ist 25 cm hoch

Inklusive eines einmaligen Codes zur Freischaltung des Sets „Raider Tattoo“ im Spiel

Quelle: AMD